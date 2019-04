Agerola Via della Croce. Don Giuseppe “Grazie per le emozioni”

Agerola , Costiera amalfitana. C’è chi è lamentato ma in tanti hanno apprezzato , Positanonews da voce a tutti, ma sottolineiamo che molti hanno visto le emozioni dell’evento che è costato mesi di lavoro con i ringraziamenti del parroco .

“Dal profondo del mio cuore ringrazio il Signore che benevolmente e amorevolmente ci ha assistiti nella nostra manifestazione…… Grazie a tutti coloro che hanno partecipato con sacrificio e devozione alla nostra manifestazione… Grazie a tutti ragazzi e adulti che hanno recitato con molta passione; Grazie allo staff professionale del fonico e delle luci di Gerry; grazie a Paolo Avitabile Per le suggestiva e profonde musiche; Grazie al coro gli incanto che con la loro presenza hanno reso le diverse scene super emozionanti ; Grazie a tutti i commercianti e albergatori che con la loro generosità anche quest’anno ci hanno permesso di vivere il nostro evento; grazie al Comune di Agerola e ai vigili per la viabilità. E, grazie ai ragazzi del forum Per averci supportato.

Vi abbraccio tutti con affetto don Giuseppe❤️”