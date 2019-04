Agerola. L’incrocio di via Traforo e via Radicosa è ancora interdetto da lavori senza messa in sicurezza.

Da quella strada tutti i giorni i bambini devono necessariamente passare per arrivare al pullman scolastico, ma di recinzioni neanche l’ombra, infatti i piccoli sono costretti a passare in una strada pericolosa, con tubi del gas sporgenti e detriti, che, in caso di pioggia, possono essere davvero pericolosi.

Le mamme chiedono più accortezza e più sicurezza per i loro figli, infatti le segnalazioni arrivate nella nostra redazione sono molte.

Al sindaco di Agerola va il nostro appello affiche faccia qualcosa per mettere in sicurezza il tratto di strada interdetto, soprattutto per il bene dei bambini.

di 3 Galleria fotografica Disagi e strada pericolosa ad Agerola