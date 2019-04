Agerola. L’estate deve ancora cominciare e già il Sentiero degli Dei “miete” i primi feriti. Come ogni anno, infatti, migliaia e migliaia di turisti da tutto il mondo decidono di intraprendere il tragitto unico al mondo che tocca i comuni di Agerola, Praiano e Positano, e dal quale è possibile ammirare una vista fantastica. E ogni anno, come noi di Positanonews ci troviamo a dover documentare, purtroppo dobbiamo parlare di feriti: ciò a causa del fatto che troppe persone intraprendono il Sentiero senza i dovuti accorgimenti. Non una sola volta, il sentiero è stato persino fatale…

Questa volta, nel territorio di Agerola, ma praticamente all’altezza di Praiano (dove si ricongiungono difatti i due sentieri), è rimasta ferita una donna, turista francese di mezz’età. Quest’ultima è caduta e si è ferita una gamba: celere l’intervento del CNSAS, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, che è intervenuto con l’elicottero per trarre in salvo la donna. Ancora una volta prezioso il servizio del CNSAS, il quale si occupa del soccorso degli infortunati, dei pericolanti ed il recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. I volontari, ricordiamo, spesso lavorano in cooperazione con le strutture della Protezione Civile, nell’ambito delle proprie competenze tecniche e istituzionali.

E’ importante che chiunque decida di intraprendere il Sentiero degli Dei lo faccia con i dovuti accorgimenti.