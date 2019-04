Agerola. Preoccupa lo stato di degrado ed abbandono del fiume Penise, nella frazione Campora. Esasperati i cittadini

Agerola. Nei mesi scorsi alcuni volontari avevano provveduto alla pulizia del fiume Penise, nella frazione Campora. Ma l’inciviltà è sempre dilagante e, soprattutto dopo i recenti giorni festivi, l’area intorno al corso d’acqua è nuovamente invasa dai rifiuti abbandonati dai tanti che, dopo aver mangiato ed essersi goduti il cado dei primi raggi di sole, non hanno avuto il buon senso di lasciare l’area pulita come l’avevano trovata. Chi è preposto alla pulizia e manutenzione dell’area sembra disinteressarsene lasciando prolificare lo stato di abbandono e degrado. I cittadino sono oramai esasperati e chiedono a gran voce un intervento di pulizia che ridoni il naturale splendore al fiume ed alla zona circostante. Siamo in un paese che negli ultimi anni ha visto aumentare moltissimo il flusso turistico, complice anche la presenza del tanto amato e bellissimo “Sentiero degli Dei”, ma di certo situazioni come quelle del fiume Penise non rappresentano una bella cartolina per chi decide di concedersi una vacanza nella tranquilla Agerola. Anche perché nei percorsi consigliati ai turisti, oltre al famoso sentiero, c’è anche il circuito del Penise ed andrebbe quindi preservato e valorizzato rappresentando un elemento molto importante dal punto di vista del richiamo turistico. Ci auguriamo che al più presto il corso d’acqua e le zone limitrofe vengano bonificate a beneficio non solo dei turisti ma anche – e soprattutto – dei residenti.