Agerola, mercoledì Consiglio Comunale: si discuterà anche del parcheggio in piazza Unità d’Italia

Tutto pronto per il prossimo Consiglio Comunale ad Agerola. Mercoledì prossimo, 10 aprile, è stato infatti convocato il Consiglio in seduta pubblica, seduta ordinaria, alle ore 17 presso la casa della Corte. Diversi gli argomenti da trattare: uno su tutti è il parcheggio di Pianillo, zona piazza Unità d’Italia. Un progetto del quale si è parlato già in passato e che dovrebbe prevedere un’autorimessa su tre livelli. C’è grande attesa per questo Consiglio comunale dopo gli scontri tra maggioranza e opposizione delle scorse settimane, soprattutto per quanto concerne il discorso dei furti che non sembra essere purtroppo chiuso.

QUESTI GLI ARGOMENTI DA TRATTARE:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA DEL 28 DICEMBRE 2018 DALLA N. 46 ALLA N, 50;

2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO;

3. APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER L’ANNO 2019;

4. IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC (IMU-TASI-TARI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L’ANNO 2019;

8. ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) – ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE E CONFERMA DELL’ALIQUOTA PER L’ANNO 2019;

6. APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DALL’IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019;

7. ART. 172 – COMMA 1, LETT. €), D. LGS. 267/2000 – RICOGNIZIONE DELLA QUANTITÀ E QUALITA’ DI AREE E FABBRICATI PER L’ANNO 2019;

8. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)2019 -2021- APPROVAZIONE;

9. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 – 2021 E ALLEGATI;

10.INFORMAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE SUL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019, ART. 1, COMMI DA 107 A 114;

11.DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE RELATIVAMENTE AL PROGETTO “UNITÀ D’ITALIA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AUTORIMESSA SU TRE LIVELLI IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA DEL COMUNE DI AGEROLA” E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001.