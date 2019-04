Agerola, Costiera amalfitana. Il posto di polizia municipale a tempo determinato è stato preso da Marianna Gentile, una ragazza 35enne che ha fatto il terzo posto nel concorso. Questo dopo le rinunce dei primi due, che evidentemente hanno trovato altri posti più vicini al paese dei Monti Lattari che si affaccia sulla Costiera amalfitana. Ma non basta una sola vigilessa, il boom turistico, le presenza sono in una crescita esponenziale, record crediamo per la provincia di Napoli se non per la Campania, grazie al Sentiero degli Dei in particolare, aggiunto alla bellezza del paesaggio e alle risorse enogastronomiche con la qualità dei ristoranti, ha fatto il resto. L’amministrazione di Luca Mascolo ha avuto tanti meriti nell’intercettare il turismo e la crescita anche ricettiva, ma sicuramente bisogna implementare i servizi, una vigilessa in più non basta, e siamo sicuri che lo sanno e stanno già al lavoro. Intanto auguri a Marianna Gentile per il nuovo incarico