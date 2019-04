Agerola Luca Mascolo inaugura lavori campo di calcio e scrive ai cittadini del 2219

Agerola il sindaco Luca Mascolo inaugura lavori campo di calcio e scrive ai cittadini del 2219

Scrivere ai cittadini del 2219 (si, del 2219!) mi emoziona tantissimo, perché vorrei trasferire loro i sentimenti che mettono a soqquadro la mia mente e il mio cuore. In questa giornata particolare, carica di commozione, c’è stata la prima colata di cemento del nuovo campo da calcio in zona San Lorenzo.

Abbiamo riposto una lettera, le divise sportive dell’ASD Agerola e del Real Agerola Futsal, alcune foto e altri cimeli del nostro tempo in una teca di acciaio, in un’Arca del Tempo come abbiamo fatto durante i primi lavori in Colonia Montana. È un regalo alle prossime generazioni, è un regalo che questa generazione fa alle future generazioni lasciando in eredità quel filo simbolico che lega il ricordo ai nostri antenati e agli amici che prima di noi hanno investito e creduto nello sport. Con questa nuova Arca del Tempo vogliamo lasciare un messaggio, semplice e chiaro, per dire ai cittadini del futuro che tifiamo per loro.

Tifiamo per il futuro, coltivando nel cuore la speranza che sapranno fare squadra. E vincere. Nuovamente per Agerola! I frutti del nostro lavoro che oggi lasciamo ai cittadini del 2219 possano essere di ispirazione per loro, affinché sia sempre #Agerola a giocare e vincere per tutti noi.