Agerola, Domenica 28 Aprile ottava di Pasqua, la 5° edizione di “Sulla Via della Croce”

Agerola. Si rinnova l’appuntamento con “ Sulla Via della Croce” una delle più suggestive ed emozionanti rappresentazioni della passione, morte e risurrezione di Gesù con meditazioni, preghiere e canti. Nell’Ottava di Pasqua Domenica 28 Aprile, lungo le strade del centro storico della cittadina dei Monti Lattari che si affaccia sulla Costiera Amalfitana, si avvicenderanno numerose scene preparate con cura, passione e, soprattutto, forte fede, che vi renderanno partecipi al nostro cammino verso la croce e la risurrezione di Gesù. Organizzata dal parroco don Giuseppe Milo e l’Associazione “InSieme in Parrocchia” , la sacra rappresentazione prenderà il via alle ore 16:30 con il prologo dell’ Evangelista Giovanni che ci condurrà ” Sulla Via della Croce” con l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e l’Ultima Cena (Piazzale Chiesa Santa Maria la Manna), la Cospirazione del Sinedrio e patto con Giuda (Area scuola elementare Pianillo), la casa di Maria, Gesù annuncia il suo sacrificio (Centro storico Via Cardinale Brancati), la preghiera, la tentazione e l’arresto nell’orto del Getsemani (Alveo Fiume Penise, fraz, Campora), il rinnegamento di Pietro, Gesù davanti al Sinedrio (Centro polifunzionale Mons. Gallo), il tribunale di Pilato, Flagellazione e Condanna (Piazzale Palazzetto dello Sport A. Criscuolo ), il doloroso Calvario, incontro con Maria e il Cireneo (Via Matteo Renato Florio) la Veronica, disperazione e suicidio di Giuda, Crocifissione (Piazza XIV Maggio fraz. Campora), Reposizione di Gesù nel Sepolcro e Resurrezione (piazzale chiesa Madonna delle Grazie).