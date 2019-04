Agerola, domani via ai lavori del tratto stradale in via Traforo

Una buona notizia. Nella giornata di domani, mercoledì 9 aprile, partiranno finalmente i lavori per il ripristino del tratto stradale in via Traforo ad Agerola. “Finalmente possiamo tirare un respiro di sollievo” – si legge sulla fanpage del Comune – Grazie ai cittadini di quella zona che, con pazienza e comprensione, hanno saputo attendere nonostante i disagi enormi per tornare a casa, andare al lavoro o accompagnare i piccoli a scuola. Via Traforo non è mai stata considerata zona di serie B, non potrebbe essere tale per una zona che traccia un percorso da cui si apre uno dei più bei panorami su Agerola. Purtroppo, la procedura di reperimento dei fondi, di progettazione e affidamento dei lavori è stata complicata. E di questo va ringraziata la Città Metropolitana di Napoli che, dopo un lavoro encomiabile ha appaltato i lavori che finalmente domani avranno inizio”.

Ma non ci saranno solo i lavori di ripristino del tratto stradale interessato qualche mese fa da un evento franoso, ostacolandone il transito. La Città Metropolitana di Napoli infatti ha finanziato anche la manutenzione dell’impianto di illuminazione della galleria e l’installazione di altri 30 pali di #illuminazione a led, per oltre un chilometro di strada all’uscita della galleria.

Intanto, ricordiamo, mercoledì 10 aprile è stato convocato il Consiglio in seduta pubblica, seduta ordinaria, alle ore 17 presso la casa della Corte. Diversi gli argomenti da trattare: uno su tutti è il parcheggio di Pianillo, zona piazza Unità d’Italia. Un progetto del quale si è parlato già in passato e che dovrebbe prevedere un’autorimessa su tre livelli. C’è grande attesa per questo Consiglio comunale dopo gli scontri tra maggioranza e opposizione delle scorse settimane, soprattutto per quanto concerne il discorso dei furti che non sembra essere purtroppo chiuso.