Agerola, delusione per la “Via della Croce” . Sta creando non poche discussioni pubbliche il post di Virginia Ruocco dopo l’evento di questa sera

Che delusione la via della croce organizzare zero tutela delle persone nella visita alla manifestazione zero ( ma giustamente non e tutelata dal comune) ma in compenso di sono fatti carico di gestire la strada alcuni componenti del Real Agerola BRAVISSIMI…sennò che caos questa processione è organizzata logicamente da un associazione che si riunisce una volta l’anno e mette su una processione ….. quest’anno a differenza delle precedenti era spoglia al di fuori dei 10/11 personaggi che la organizzano c’erano persone prese a casaccio tra cui i bambini/ne del gruppo di carnevale x fare volume ma comunque e stato spoglio e deludente. ……che amarezza vedere la costruzione e la distruzione di un qualcosa che dovrebbe ma non fa’