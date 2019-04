Agerola : Assolto Gerardo Cuomo titolare di caseificio e Pasquale Longarini, il giudice che incastrò la Franzoni . Quest’ultimo accusato di “induzione indebita a dare o promettere utilità’ era capo della Procura ad Aosta , dove aveva incastrato, con Stefania Cugge, Anna Maria Franzoni, condannata per l’omicidio del figlio. Ad indagare sull’imprenditore caseario, famoso per le mozzarelle e formaggi in Val d’ Aosta, di origini di Agerola , paese dei Monti Lattari che si affaccia sulla Costa d’ Amalfi, e sul magistrato, la Procura di Milano – Secondo l’accusa Longarini gli ha fornito informazioni per risolvere problemi di tipo giudiziario o amministrativo in cambio di utilita’ o di promesse di utilita’. L’inchiesta – coordinata dal pm Roberto Pellicano e dal procuratore aggiunto Giulia Perotti fu stata condotta dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano. Ora la sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste.