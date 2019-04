agenda di oggi venerdi 12 aprile

– ore 18,30 ” Presentazione del libro: Piedi come ali ” Sala Consiliare del Comune di Meta.

-ore 19,00 ” Quis est homo – La Via Crucis ” Chiesa di Santa Teresa a Piano di Sorrento.

–Incontri del Cinema di Sorrento

– ore 20,00 ” Via Crucis itinerante ” Mortora a Piano di Sorrento.

Che cos’è la Reflessologia Plantare?

Scopriamo insieme i Benefici sulla nostra Salute che dona un trattamento di Reflessologia Plantare.

venerdì 12 Aprile 2019 alle ore 18,30

Presso la Sala Consiliare del Comune di Meta (NA)

Presentazione del Libro e incontro con l’Autrice Luisa Aurora Rocca, Naturopata e Reflessologa Plantare.

📚 PIEDI COME ALI

Alchimismo delle Emozioni e Reflessologia Plantare

La Reflessologia Plantare è una Medicina Integrale Naturale, in grado di intervenire efficacemente nella risoluzione di malesseri e disturbi fisici ed emozionali.

Il libro racconta, attraverso la pluriennale esperienza dell’Autrice che con le sue mani sa entrare in

uno speciale contatto con i piedi delle persone, lo straordinario potenziale che è racchiuso in ciascuno di noi, aiutandoci a comprendere meglio l’Unicità è l’Unità del nostro Essere e dell’intera Vita.

L’Autrice:

Luisa Aurora Rocca è una Naturopata e Reflessologa plantare (scuola Firp – Elipio Zamboni) con molti anni di esperienza alle spalle. Nel 2009 ha fondato l’Accademia di Reflessologia Plantare a Sorrento.

Il 27 Novembre 2016 ha aperto a Meta (Na) il Centro Internazionale di Reflessologia Plantare e Naturopatia Sole Aurora, dove ha sede la sua Accademia di Reflessologia Plantare.

Tiene corsi e conferenze in Italia e all’estero di Reflessologia Plantare, Pronto Soccorso Naturale, Tecnica Metamorfica, e Fiori di Bach.

Cinema Tasso | 17:00

SPAZIO CINEMA | Retrospettiva

HANS IN SALSA PICCANTE di Buket Alakus

Germania, 2013 (96’) – Sarà presente in sala la regista

Versione originale, sottotitoli in italiano

Chiostro San Francesco | 18:00

SPAZIO INCONTRI

Sorrento Incontra DORIS DÖRRIE e CINZIA TH TORRINI

Intervista a cura di Giovanni Spagnoletti – docente universitario e critico cinematografico

Cinema Tasso | 20:00

SPAZIO CINEMA | Anteprima Italiana

ADAM&EVELYN di Andreas Goldstein

Germania, 2018 (95’) – Saranno presenti in sala l’attrice Anne Kanis e la sceneggiatrice Jakobine Motz

Versione originale, sottotitoli in italiano

Cinema Tasso | 21:45

SPAZIO CINEMA |Anteprima Italiana

25 KM/H

di Markus Goller

Germania, 2018 (115’) – Sarà presente in sala il regista

Versione originale con sottotitoli in italiano

Siamo orgogliosi di annunciare che il 7 ° Congresso mondiale sulle controversie sul consenso in diabete, obesità e ipertensione (CODHy) avrà luogo a Sorrento, in Italia, dall’11 al 13 aprile 2019.

Accademicamente, il 7 ° World CODHy Congress solleverà gli argomenti più dinamici e controversi che affronteranno i clinici nei campi del diabete, dell’obesità e dell’ipertensione in un eccitante forum di discussione. Il Congresso promuoverà l’eccellenza in questi campi cercando di far luce su dibattiti in corso e stimolanti e di colmare le lacune tra l’espansione delle informazioni e il loro consolidamento nella pratica clinica.

Consentendo ampio spazio alla discussione tra pubblico e udienza, il Congresso mira a raggiungere risposte aggiornate e concordate ai dibattiti in corso anche quando i dati rimangono limitati, attraverso la medicina basata sull’evidenza e l’opinione degli esperti. I partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a questo vivace incontro che faciliterà le discussioni sulle esperienze condivise e le opinioni dei principali esperti locali e internazionali. Il 7 ° Congresso mondiale CODHY enfatizzerà le questioni relative a epidemiologia, genetica, diagnostica, complicanze tipiche e risposte distintive ai trattamenti.

Non vediamo l’ora di partecipare a questo entusiasmante congresso accademico e di darvi il benvenuto nella bellissima città di Sorrento!

Quest’anno il raduno nazionale di marca del Jaguar Drivers’ Club Italy, si terrà sulla Costiera Amalfitana, con base a Sorrento. Sabato 13 Aprile, oltre alla suggestiva passeggiata in una cornice da sogno fino a Ravello, nel pomeriggio verrà celebrato il Concourse d’Elegance Città di Sorrento, con la cittadinanza che incoronerà la Jaguar più affascinante