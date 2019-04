Addio al Maestro Giovanni Scala, Praiano e la Costiera perdono un pezzo di storia

Addio al maestro Giovanni Scala, una perdita immensa per Praiano, per la Costiera Amalfitana, per tutti noi.

Stupende le sue foto di Praiano, ma anche Positano, Amalfi, Conca dei Marini, Furore, Agerola, Ravello, Scala, Atrani e tutta la Costiera . Non era solo un grande fotografo, ma un grande cultore di storia locale, una grande sensibilità per l’ambiente e il territorio e per la storia del paese.

Ricordo quando in quelle che per me erano quattro pietre, mi spiegò che c’era una chiesa. Che Praiano aveva tante chiese stupende testimonianze della storia.

Mi mancherà una persona bella, seria , onesta. Ha dato tanto per Praiano e per tutti noi, era anche uno dei protagonisti della musica e delle tradizioni locali, erano tante le cose belle che faceva e donava al prossimo con grande generosità e cuore