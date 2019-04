Napoli. PAN. “L’ironia del Sindaco artista. Disegni di Maurizio Valenzi”, dal 1° al 19 Maggio 2019 al PAN.

Articolo di Maurizio Vitiello – “L’ironia del Sindaco artista. Disegni di Maurizio Valenzi”, dal 1° al 19 Maggio 2019 al PAN | Palazzo delle Arti Napoli, via dei Mille 60.

La mostra prosegue gli approfondimenti promossi dalla Fondazione sull’attività artistica e collezionistica di Maurizio Valenzi

L’esposizione “L’ironia del Sindaco artista. Disegni di Maurizio Valenzi”, a cura di Olga Scotto di Vettimo, è composta da 137 disegni, che costituiscono parte di un nutrito numero di appunti visivi eterogenei a cui Valenzi si dedicò, costantemente, utilizzando carte (anche “di fortuna”, come quelle con l’intestazione del Comune o della Provincia di Napoli, del Parlamento europeo e Senato della Repubblica) e cartoncini, china e lapis, penna e pennarelli.

Instancabile disegnatore, Valenzi pensava per immagini e con queste ha interpretato uomini e realtà. La mostra raggruppa i disegni in diverse sezioni (La casa del diavolo, come veniva chiamata la prigione di Lambèse in Algeria; Consiglio comunale; Amici e avversari politici; Comunisti; Confronti; Parlamento Europeo; Riunioni e assemblee; Dalle prigioni al Parlamento; Satira) e consente di ripercorrere, attraverso alcuni dei suoi protagonisti, decenni di storia politica tra Tunisia e Algeria, Napoli, Roma e Strasburgo, dagli anni ’40 agli anni ’80 del ‘900.

L’allestimento è a cura di Iolanda de Mari e Francesco Maria Stazio.

Sono esposte, inoltre, le 10 opere vincitrici del concorso “I volti della politica del tuo tempo” rivolto a giovani disegnatori under 35.

I lavori, selezionati da una giuria d’eccezione presieduta da Sergio Staino e composta da Daniele Bigliardo, Daniela Pergreffi, Olga Scotto di Vettimo e Lucia Valenzi, instaurano un dialogo estetico formale con il tratto di Valenzi e, al tempo stesso, un confronto sulle diverse intenzioni e soluzioni di analisi introspettiva offerte dai giovani disegnatori, che guardano ai volti della politica dei nostri tempi, restituendone caratteri e debolezze, luci di idealità e ombre di menzogna con segni diversi, realistici, umoristici, caricaturali, satirici.

1° – 19.05.2019; orari di apertura: 9,30 h – 19,30 h. Martedì chiuso.



EVENTI

Giovedì 1° maggio – dalle 17 h

Inaugurazione della mostra. Premiazione vincitori del concorso per giovani disegnatori “I Volti della politica del tuo tempo”.

Pubblica donazione di alcune opere dell’artista Piero Conestabo alla Collezione Valenzi.

Sabato 4 maggio – dalle 17 h

“L’arte come strumento di comunicazione politica. Da Valenzi alla street art”, a cura di Gennaro Maria Cedrangolo dell’associazione culturale 400ml.

Venerdì 10 maggio – dalle 17 h

Tavolo di Conversazione: “Maurizio, Napoli, l’Europa. L’impegno europeo di Maurizio Valenzi”.

Modera il giornalista Ettore De Lorenzo, intervengono gli onorevoli Gianni Pittella e Mario Mauro.

Mercoledì 8 e 15 maggio – 9.30 h / 11 h

“Pillole di storia politica. Chi erano i protagonisti della politica italiana ritratti da Maurizio Valenzi” quattro visite guidate gratuite a cura del grafico Gaetano Gravina.

La mostra ricade all’interno delle iniziative promosse dalla Fondazione Valenzi per celebrare il decimo anno dalla sua nascita. Dal 2009 a oggi, la Fondazione si è impegnata in progetti ed eventi per accrescere la consapevolezza del patrimonio culturale, storico e ambientale e realizzato iniziative culturali e sociali contro ogni forma di emarginazione e razzismo. Un calendario ricco di eventi è in programma per il 2019 per rendere omaggio a quest’ importante traguardo.

Maurizio Vitiello