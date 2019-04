L’ALFIERE DI SANT’ANTONINO LELLO PANE

È un grande onore per l’Alfiere di S.Antonino Abate protettore di Sorrento Lello Pane in versione barbudos presentare al suo popolo sorrentino una persona eccezionale dotata di grandi capacità umane e sociali che derivano anche dal suo passato nello sport quale il calcio come grande tradizione di famiglia, si tratta del magnifico Federico Cuomo che mette sempre il cuore in quello che fa e devo dire che quando gli chiedo di fare qualche progetto nella fattispecie per il recupero di soggetti svantaggiati è sempre pronto ad accogliere le mie istanze!!! Tutti i sorrentini gli augurano lunga vita ed una benedizione speciale per lui e la sua magica famiglia dal nostro grande patrono S.Antonino ad maiora kiss amplius lava me ecce enim salutaris tui et spiritu principali confirma me amen grazie nam mioho renge kyo ciao god bless Sorrento