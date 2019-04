25 Aprile, festa della Resistenza e della Libertà. Agerola e Città di Santa Maria Capua Vetere sono unite dal ricordo del Comandante Partigiano Renato Florio detto “Napoli”, figlio della nostra terra, trasferito all’età di 5 anni in Terra di Lavoro, morto martire per la libertà e la democrazia il 24 Aprile del 1945 sul Ponte di Rovegno. Ieri in una toccante cerimonia il sindaco avv. Antonio Mirra ha consegnato una targa ricordo alla figlia Carmela Florio ed insieme abbiamo poi scoperto la targa di intitolazione della strada che ricorderà per sempre i valori del nostro eroico concittadino. Senza il sacrificio dei Partigiani non ci sarebbe libertà e democrazia, senza memoria storica non ci sarà futuro per le nostre istituzioni democratiche. Viva la Libertà, viva la Democrazia, viva il 25 Aprile, viva l’Italia!!!