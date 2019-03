YACHT A VELA IN DIFFICOLTA’ PER IL VENTO, TRAINATO DA POSITANO AD AMALFI. FOTO VIRALI

Lucio Esposito

Il vento Sta spazzolando la costa tra Positano e Amalfi, il rimorchiatore viareggino Gianemilio C con al traino un grosso yacht a vela, non immatricolato, stampo in vetroresina, senza alberi ovviamente. Proviene da Augusta e deve raggiungere Viareggio, si è posto qui a riparo dalle condizioni meteo incuriosendo più d’uno sul suo che fare. A ridosso dal maltempo o in attesa di nuova destinazione. Le foto virali della nostra redazione di Positanonews TV