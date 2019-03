WEEK-END DELLA FESTA DELLA DONNA

In questo fine settimana speciale, la coda del carnevale accarezza l’8 marzo, e le mimose sono investite dal primo concerto Pasquale. Francesca Maresca apre la serata dell’8 marzo e il fine settimana con un concerto alle 18.00 presso la sala consiliare del comune di Sorrento, intanto arrivano i primi motociclisti del Furbinentreffen 20 edizione, a Termini e a Maiori ancora sfilate di carri di carnevale. A Ravello l’antico mestiere del “maciarenaro”, colui che costruisce le macerine , muretti a secco, importantissimi per il paesaggio e la tenuta del territorio, viene insignito e rievocato per il restauro di quelli esistenti, un corso di laurea. Se vi trovate a passare per Mortora San Liborio, alle finestre troverete appese il fantoccio femminile della Quaresima, come nella tradizione antica del borgo. Presso la Chiesa dei Servi di Maria a Sorrento, convegno della associazione DELACATO e l’INNER Wheel nella sala consiliare dibatte sull’Osteoporosi.

lucio esposito