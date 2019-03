Vittorio Brumotti inviato di Striscia la Notizia aggredito a Trani, l’anno scorso a Positano e Amalfi intervistato da Positanonews. Vittorio Brumotti, l’inviato di Striscia la notiziaaggredito a Trani e a causa dei danni subiti sarebbe dovuto ricorrere alle cure dei medici l’inviato di Striscia era a bordo della sua bicicletta, armato di video camera e accompagnato da un cameraman in via Diego Alvarez.

La sua presenza, ovviamente, ha attirato molti curiosi che hanno infastidito il lavoro del ciclista inviato, tanto che è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri di Trani per ripristinare l’ordine.

Di certo il motivo per il quale Brumotti è arrivato a Trani ha creato qualche problema a qualcuno, tanto che il ciclista è stato aggredito. Dopo l’aggressione è stato necessario il trasporto in ospedale per ricevere le cure del personale del 118.

Secondo quanto riportato dalle fonti sopracitate le sue condizioni non sarebbero preoccupanti nonostante, pare, abbia riportato diverse ematomi.

Al momento non è stato chiarito quante persone abbiano aggredito Vittorio Brumotti e quale sia stato il motivo dell’insano gesto. Solidarietà da Positanonews il giornale della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina

Di certo nelle prossime puntate di Striscia la notizia, magari proprio da quella di stasera, si parlerà dell’episodio e saranno chiariti i motivi dell’aggressione. Ecco il nostro servizio l’anno scorso .