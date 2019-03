Piano di Sorrento. Un evento culturale di spessore questa sera nella libreria Mondadori a Piano di Sorrento con Viola Ardone . I ragazzi del Liceo Scientifico Salvemini non hanno perso questo appuntamento, nonostante la giornata di sciopero contro la “regionalizzazione” dell’istruzione che vorrebbe la Lega.

Viola Ardone ha cominciato a scrivere da bambina nata a Napoli nel 1974 poi è vissuta a Nuoro con la famiglia in Sardegna, per poi tornare a Napoli, insegnante al liceo scientifico “De Carlo” di Giugliano, con due romanzi alle spalle, “La ricetta del cuore in subbuglio” (2012) e “Una rivoluzione sentimentale” (2016), e che alla scorsa Fiera di Francoforte ha avuto un notevole successo e giù il suo prossimo libro, “I treni dei bambini” è un successo, una vera e propria gara per acquistarlo e le traduzioni sono già pronte per ben venti paesi . « Parlo di una storia che riguarda l’educazione in questo momento molto importante per noi , tra il 1946 e il 1952 le condizioni di vita di tantissimi bambini, soprattutto al Sud, erano davvero difficili, molto dure. Allora ci fu un’operazione illuminata, attenta, di grande sensibilità da parte del Partito comunista italiano insieme all’Unione donne italiane. I bambini dai 4 ai 12 anni poveri, senza genitori, tantissimi bambini di strada: furono portati per un periodo di alcuni mesi nelle regioni del Centro Nord, Marche, Emilia Romagna. Affidati ad altre famiglie in modo che potessero superare l’inverno. I dati sono impressionanti, c’era un alto tasso di mortalità, malattie polmonari, denutrizione. E tra questi c’è il piccolo Amerigo, dei Quartieri Spagnoli che va sul treno ad Ancona, pensa di essere abbandonato invece sarà la sua salvezza ». Su Positanonews TV il nostro canale you tube una breve intervista