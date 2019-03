Vietri sul Mare, niente intesa: a quando le primarie PD?

E’ ancora lontana l’intesa per quanto riguarda le primarie del centrosinistra a Vietri sul Mare. Sembra, infatti, che sia saltato l’accordo tra Udc, Pd e Campania Libera, almeno per il momento. Sabato scorso, infatti, si sarebbe dovuta tenere una riunione tra i vari esponenti, ovvero Marcello Civale, Massimiliano Granozi, Giovanni De Simone e Michele Benincasa, ma proprio a causa dell’assenza di quest’ultimo l’accordo sarebbe saltato per il momento. Già in passato Gerardo Pellegrina aveva declinato l’offerta circa una sua candidatura super partes.

La candidatura a sindaco dell’attuale assessore al turismo Giovanni De Simone non è condivisa da tutto il Partito Democratico vietrese. Oltretutto, Marcello Civale ha difatti minacciato di disimpegnarsi dalla maggioranza, e ha trovato l’appoggio di Granozi, assessore all’ambiente. Insomma, una situazione assolutamente non chiara e non del tutto definita che è lontana dal trovare una soluzione. Alcune indiscrezioni, oltretutto, parlano della volontà dell’attuale sindaco uscente di inserire il figlio Daniele tra i pretendenti alla carica di consigliere comunale, cosa che a diversi esponenti del Pd vietrese non va a genio.