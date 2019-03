Vietri sul Mare, Costiera Amalfitana. Ieri sera nella Città delle Ceramiche c’è stata l’inaugurazione dell’Info Point del Gal Terra è Vita. L’ufficio di informazione, che sarà gestito dalla Proloco di Vietri sul Mare, si adopererà per fornire ai cittadini e le imprese del territorio interessate, informazioni riguardo i bandi della misura 19 del PSR 2014-2020 emanati dal GAL irno – Cavese “Terra è Vita”, aggiornamenti sulle evoluzioni delle normative legate a una corretta conduzione d’impresa agricola, dare supporto alla compilazione e alla presentazione di domande per accedere a fondi comunitari o nazionali e assistenza sulle domande AGEA già presentate e non ancora liquidate.

L’apertura del quarto info point del Gruppo di Azione Locale Irno-Cavese alle altre convenzioni della Proloco vietrese con l’Anta, Associazione Ristoratori Vietresi, istituto Alberghiero di Salerno. Nell’incontro inaugurale erano presenti Franco Gioia, presidente “Gal Terra è Vita”, Giovanni De Simone, Assessore al turismo del Comune di Vietri sul Mare, Cosmo Di Mauro, Antonio Nolfi per la proloco, Lucio Ronca della CNA e Filippo Diasco, Direttore Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania.