Vietri sul mare . Distacco parete scuola materna, scatta indagine. E’ polemica fra i genitori

Vietri sul mare, Costiera amalfitana . Il distacco della parete della scuola materna nel plesso Benincasa di Vietri sul Mare domenica pomeriggio sta creando non poche polemiche fra i genitori , non è successo nulla ai ragazzi visto che la cosa è avvenuta di domenica, ma ci si chiede su cosa si faccia per le condizioni di sicurezza.

La scuola di Benincasa, che è composta da una sola sezione, è una di quelle strutture che dovevano essere interessate dai lavori di ristrutturazione in programma nei prossimi mesi, scrive Antonio Di Giovanni su La Città di Salerno . «L’aula interessata- ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici di Vietri, Angela Infante- era abitualmente utilizzata dalla scolaresca e presenta nella parte superiore una lesione ben visibile dall’interno. La trave di collegamento è staccata dal tompagno. Essendo il tompagno a camera d’aria è crollata la parte esterna, scivolando lungo la parete sottostante investendo la scala di emergenza ».

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno aperto un’indagine e avviato gli accertamenti del caso. «Mi sono precipitata subito a scuola perché mi trovavo in zona visto lì vicino abita mia madre. Riguardo alla relazione sulla staticità delle scuole mi sono immediatamente attivata con l’ufficio tecnico, richiedendo la relazione dello strutturista che ha consegnato all’inizio dell’anno scolastico. Dalla relazione si evince che la scuola di Benincasa è stata oggetto di verifiche statiche nell’ottobre del 2016, interessando in modo particolare i solai. I risultati delle operazioni hanno fatto rilevare un comportamento elastico delle strutture per cui l’edificio è risultato staticamente idoneo». Dalle indagini visive è strumentali eseguite non sono stati rilevati dissesti, deformazioni, incrinatur , lesioni o ammaloramento di tipo strutturale. Nelle conclusioni degli esperti erano consigliati controlli periodici degli intonaci. Tutte le scuole del territorio sono state dichiarate agibili. Qualche intervento puntuale è stato eseguito. La scuola del capoluogo è stata interessata dalla revisione delle controsoffittature. Il plesso di Raito ha avuto un intervento sullo sbalzo all’ingresso. La scuola materna denominata asilo Punzi è stata sottoposta a controlli periodici in quanto sono presenti degli affreschi. La scuola di Dragonea sarà oggetto di un adeguamento strutturale a partire da settembre 2019 avendo ottenuto un finanziamento europeo di euro 1 milione di euro.

Antonio Di Giovanni