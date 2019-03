Vietri sul Mare, il Comune seleziona sei operatori ecologici e un autista: requisiti e bando

Il Comune di Vietri sul Mare ha indetto un bando di selezione per 6 operai con la qualifica di operatore ecologico (categoria B1) e di un autista di autocompattatore con Pat. C, abilitazione CQC con carta del conducente (categoria B3) da assumere per sei mesi con contratto a tempo determinato. I requisiti richiesti per la partecipazione al bando sono i sequenti:

iscrizione in un Centro per l’Impiego. Gli iscritti al Centro per l’Impiego di Maiori avranno titolo all’attribuzione dei due punti supplementari ai sensi del paragrafo 25, punto 8 allegato alla delibera Giunta regionale Campania n. 2104/2004;

aver reso dichiarazione di disponibilità entro la data di pubblicazione del presente Avviso ed essere, quindi, in tale data, in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 150/2015;

aver assolto la scuola dell’obbligo (licenza media inferiore o licenza elementare se conseguita antecedentemente all’entrata in vigore della Legge 1859 del 31/12/1962);

essere in possesso di attestato di qualifica o equivalente (per la qualifica di autista di macchine complesse-autocompattatore) come richiesto dall’Ente;

è consentita la partecipazione anche a soggetti occupati, ma la priorità verrà comunque data ai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della delibera di Giunta regionale 2104/2004;

cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;

età non inferiore agli anni 18;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti politici;

assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti o in corso, non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici.

Quanti sono in possesso dei requisiti sopra elencati ed intendono candidarsi, potranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione consegnandola a mano esclusivamente presso il Centro per l’Impiego di Maiori (Corso Reginna 71) o, per i residenti a Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare, presso il Recapito di Cava de’ Tirreni (Via Papa Giovanni XXIII, snc), con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo cpimaiori@pec.regione.campania.it insieme agli allegati dovranno essere in formato PDF. Sulla busta o nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicata la seguente dicitura “Avviamento a selezione ex art. 16 L. 56/87 presso il Comune di Vietri sul Mare di n. 1 (uno) autista di autocompattatore pat. C, con abilitazione CQC e carta del conducente e/o 6 (sei) operai con la qualifica di operatore ecologico”.

Le domande per la selezione dovranno essere allegate della seguente documentazione:

attestazione ISEE aggiornata afferente i redditi del nucleo familiare del candidato, (da presentare comunque non oltre il giorno 5 aprile 2019). Agli utenti che non presenteranno l’attestazione ISEE verranno sottratti, ai sensi dell’art. 25 c. 8 dell’allegato alla delibera G.R. Campania n. 2104/2004, 25 punti ai fini della graduatoria;

copia attestato di qualifica o equivalente, ove necessario;

copia documento di riconoscimento;

eventuale documentazione attestante precedenti esperienze lavorative con la stessa qualifica presso l’Amministrazione richiedente.

domanda di partecipazione l’utente dovrà inoltre dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 la data in cui ha reso la dichiarazione di disponibilità, ai sensi del D Lgs 150/2015;

lo stato occupazionale del coniuge o convivente more uxorio; la propria situazione familiare, come rilevabile dallo stato di famiglia, con le persone da considerare a carico;

eventuali condizioni di invalidità dei familiari a carico di cui al punto precedente.

Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il 5 aprile 2019, rispettando gli orari di apertura al pubblico degli Uffici. Ecco il bando completo e il modello della domanda da presentare.