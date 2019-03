VIETRI SUL MARE: 70 MILA EURO PER TRASFORMARE L’EX SCUOLA IN UN OSTELLO PER RAGAZZI

Diventerà un ostello per ragazza l’ex scuola elementare nella frazione Marina di Vietri, ovviamente dopo che sarà ristrutturata e resa agibile. Stanziati 70 mila euro dal Ministero della Pubblica Istruzione per l’intervento. L’edificio era ormai abbandonato da tempo, l’ex scuola era un obbrobrio estetico, un pugno nell’occhio per la splendida Marina di Vietri. Una volta completata l’operazione di recupero, l’edificio sarò adibito a progetti per i giovani: «Alla scuola di Marina – asserisce l’assessore ai lavori pubblici Angela Infante- realizzeremo una struttura per ospitare

ragazzi impegnati in campi scuola o vacanze estive. In secondo luogo pensiamo a un asilo nido di cui il territorio è completamente sfornito». L’assessore Infante ci tiene a rassicurare i propri cittadini che non si è trattato di «spot elettorale, ma di interventi che hanno registrato un ritardo per il loro inizio a causa della necessità di acquisire le relative autorizzazioni da parte degli organi sovra comunali. Finalmente abbiamo reperito dei fondi di finanziamento. – continua l’assessora – A titolo esemplificativo e non esaustivo dopo l’illuminazione di Via Tresara sarà fatto l’impianto, dopo circa 80 anni, del tratto dal bivio della statale 163 (costiera amalfitana) al bivio di Benincasa. Installeremo oltre 30 punti luce per illuminare circa 900 metri di strada. L’autorizzazione della soprintendenza e’ già stata rilasciata. Dopo la realizzazione dei campetti di calcetto a Manna ed Albori sarà, finalmente realizzato il campetto in manto erboso nella frazione Dragonea, nell’area di proprietà della parrocchia che l’ha concessa in comodato al Comune. E’ stato conseguito il parere della soprintendenza per la realizzazione del pontile alla frazione Marina al quale attraccheranno tutte le corse della linea “Le Vie del Mare” che collegano Salerno a Positano, a breve saranno sostituiti i pali pericolanti (in parte già caduti) del pergolato in localita’ Bagnata. Un altro intervento è previsto per il parcheggio in località Cammanello di Benincasa. Sarà completata la scala e l’ illuminazione pubblica in Via Gattamorta a Raito, dove si registra un ritardo per l’installazione della condotta del metano, al fine di evitare gli scavi dopo la realizzazione della scala. Un milione di euro verrà destinate, alla scuola dì Dragona, grazie a un finanziamento ministeriale»