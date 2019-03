Vietri e Praiano: Made in sud omaggia la Costiera Amalfitana.

Ieri ritornato con il botto Made in Sud, il noto programma comico tutto “terrone” .

Quest’anno le novità del programma sono state molteplici a partire dal presentatore: Stefano De Martino, il ballerino vincitore di Amici di Maria de Filippi nato e cresciuto a Torre del Greco.

Anche tanti nuovi cominci sono entrati a far parte del cast, ma la cosa che più ha fatto parlare del programma è stata la scenografia: gli scenografi hanno pensato di dedicare il palco del noto programma in onda ogni lunedì su rai 2 alla Costiera Amalfitana. Infatti, spicca la cupola della chiesa madre di Praiano e una veduta di Vietri sul Mare che richiama nelle fattezza la ceramica del paese porta della Costiera Amalfitana. E poi ancora richiami al Sud Italia come i rosoni del barocco leccese, e, non ultimo a Matera, Capitale della cultura 2019, evocata da una “montagna di libri” su un lato della scena.

La prima puntata è andata quindi in onda ieri sera e ha vista la partecipazione di circa 40 comica tra “vecchi” protagonisti che proporranno nuovi personaggi e gag inedite e altri “big” alla loro prima partecipazione al programma. Tra questi Peppe Iodice, Max Cavallari e Francesco Paolantoni, e talenti di nuova generazione come Emiliano Morana e i Radio Rocket. In più la conduzione speciale di Elisabetta Gregoraci e Biaggio Izzo.