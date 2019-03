Vico Equense: Un’escursione alla riscoperta della storia

Grande successo dell’evento “Riscopriamo il territorio” tenutosi domenica 10 marzo nel borgo di Moiano organizzato dalle associazioni “La Quercia” “ASD aequa trailrunning” “AVF”.

Non è stata una semplice escursione ma una “riscoperta della nostra storia ” , la dove il tempo sembra essersi fermato, un sentiero di incredibile bellezza naturalistica e storica che ci ha condotti dal Rivo D’Anaro a Centenaro, abbiamo ammirato i resti del vecchio mulino e lo storico ponte che un tempo collegava Moiano a Ticciano. I visitatori guidati dalla guida escursionistica Buonocore Giuseppe si sono

Tuffati in un viaggio sensoriale tra sorgenti, piccole cascate, storia, cultura, rane, girini e salamandre. Si è inoltre effettuata la sensibilizzazione alla tutela ambientale e del territorio effettuando la raccolta di alcuni rifiuti trovati in zona. La presenza della salamandra dagli occhiali ritrovata nei piccoli stagni presenti nella zona è un un’indice molto importante di salubrità del territorio. L’organizzazione ringrazia tutti i partecipanti all’evento che con la loro presenza hanno reso possibile questo evento.

La bravissima Francesca Fiore ha immortalato questa bellissima esperienza nelle bellissime foto che potrete vedere in esclusiva su Positanonews.