Il Vico Equense con un eurgol mette il Quartograd ko

Agli azzurro-oro basta il mino sforzo per racimolare due punti nei confronti della capolista

Quarta vittoria consecutiva e quarta partita senza subire reti per il Vico Equense che espugna il campo di un coriaceo Quartograd con il minimo sforzo e con una perla di Varriale in avvio di gara. Un successo che ha permesso agli azzurro-oro di accorciare le distanze dalla vetta.

Spano ha dovuto rivoluzionare la formazione tenendo inizialmente in panchina Savarese e Caiazza, non al meglio. Dentro Francesco Correale in regia con Porzio e Arenella ad alternarsi alle spalle delle punte. Fiducia al vicano Mozzillo sulla destra. Al 4′ Vico pericolosissimo con Inserra ben assistito da Borrelli ma contrato al momento del tiro da ottima posizione. Risposta dei locali con un destro di Capuano respinto in corner da Di Leva. Al 12′ ospiti avanti con un euro gol di Varriale che su lancio millimetrico di Porzio ha stoppato con il destro a rientrare e poi con un dolce pallonetto mancino ha battuto Torino. I ritmi sono calati e fino all’intervallo si è visto solo il Vico (che ha reclamato un penalty per atterramento in area di Varriale da parte di Quaranta) con Borrelli servito in area da Arenella ma anticipato dal solito Quaranta.

Inizio ripresa con due emozioni firmate Colesanti e Borrelli, conclusioni entrambe senza esito. Al 24′ grande intervento di Torino che “mura” la conclusione di Coppola da pochi passi. Il Vico ha provato a chiuderla anche con Varriale, parata plastica di Torino, mentre il Quartograd si è visto con Colesanti senza però impensierire Di Leva. La partita si è poi trascinata stancamente fino al termine con il Vico che ha portato a casa un risultato importante portandosi a quattro punti dal Poggiomarino.

CAMPIONATO PROMOZIONE 201/19 – GIRONE B – 26^ GIORNATA – 11^ RITORNO

QUARTOGRAD – VICO EQUENSE 0-1

Goal: 12’pt Varriale.

QUARTOGRAD: Torino, Isotti (10’st Esposito), Quaranta, Amoroso, Saady, De Vivo, Colesanti ( 39’st Puziello), Valeefuoco, Capuano, Di Matteo, Majella (26’st Sorrentino). Allen: Postiglione.

VICO EQUENSE: Di Leva, Mozzillo, Correale G (45’st D’Urso, 47’st Imperato), Correale F (33’pt Coppola), Raganati, Gargiulo, Arenella, Inserra (13st Staiano),Borrelli L, Porzio, Varriale. Alllen: Spano.

Arbitro: Christian De Angelis di Nocera Inferiore.

Assistenti: Davide Eliso (Castellammare di Stabia) – Carlo D’afiero (Frattamaggiore).

Ammoniti: Di Matteo, Capuano, Quaranta (Q); Arenella, Borrelli L (VE).

Note: giornata quasi serena, erba sintetica buona.