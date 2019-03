Il Vico Equense surclassa il San Pietro

Tutto facile per i costieri e doppietta di Porzio

VICO EQUENSE-SAN PIETRO NAPOLI 8-0

MARCATORI: Porzio 11′ e 38′, Borrelli 25′, Raganati 36′ p.t., Caiazza 40′ p.t., Mozzillo 6′, Varriale 13′, De Simone 28′ s.t.

VICO EQUENSE: Di Leva (dal 6′ s.t. Savarese G.), Savarese F. (dal 3′ s.t. Mozzillo), Correale G. (dal 15′ s.t. De Gennaro), D’Alessio, Raganati, Gargiulo (dal 6′ s.t. Arenella), Staiano, Caiazza, Borrelli, Porzio (dal 15′ s.t. De Simone), Varriale (Imperato S., Guidone, Coppola, Navarra). All.: Spano

SAN PIETRO: Tutino (dal 10′ s.t. Fortunato), Severino, Aliperti, Di Domenico, Lanzillo, Mastantuoni, Sorrentino (dal 1′ s.t. Altamura), Bellone, Galderisi, Carlino, Santoro (Salvetti, Postiglione, Bruno). All.: Crispino.

ARBITRO: Esposito di Napoli (Gallozzi-Minopoli)

Spettatori: 350 circa. Ammoniti: Borrelli. Recuperi: 1′ p.t., 2′ s.t.

Tutto facile per il Vico che asfalta i giovani del San Pietro, già sotto di cinque reti alla fine del primo tempo. Spano ha modificato gli interpreti ma non lo schema recente. D’Alessio, preferito last minute a Coppola, ha agito da trequartista con Staiano mezzala al posto di Arenella. Varriale dopo due minuti ha testato le qualità del portiere ospite Tutino. Impreciso, invece, al decimo il colpo di testa di Borrelli su cross di D’Alessio che un minuto dopo ha armato il destro vincente di Porzio per il vantaggio del Vico. I locali hanno gestito pallone ed energie sfiorando il raddoppio con Varriale (bravo Tutino) per poi trovarlo con Borrelli, sempre su assist di D’Alessio. Al 36′ tris del Vico con il difensore Raganati, bravo a risolvere una mischia in area avversaria. Poker e doppietta personale, invece, per Porzio al 38′ con un pregevole destro e “manita” subito dopo ad opera di Caiazza, autore di uno stacco imperioso. Ripresa di pura accademia con Mozzillo che al 9′ ha realizzato il rigore del 6-0 e Varriale che ha trovato la gioia personale al 13′. Al 28′ De Simone con il solito mancino imbuca alle spalle di Fortunato.

