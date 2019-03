Vico Equense: Sul Segretario Comunale l’A.N.A.C. di Cantone dà ragione all’opposizione

L’A.N.A.C. di Raffaele Cantone, ha dato ragione all’opposizione: il Segretario Comunale non può ricoprire contemporaneamente gli incarichi di responsabile dellaTrasparenza, Anticorruzzione ,U.p.D., Affari Generali ,protocollo, organi istituzionali, centrale unica delle gare dall’appalto, cimitero, ecologia ecc….

Non può essere contemporanemente il controllore ed il controllato.

“Il SINDACO che non ha ci mai risposto, deve secondo loro ottemperare il prima possibile ed ha l’obbligo morale di recuperare migliaia di Euro,soldi dei cittadini! In realtà ,per l’arroganza ,la presunzione e la perseveranza con cui ci ha trattati ed ha trattato questa questione dovrebbe DIMETTERSI” dichiarano alcuni membri dell’opposizione.