VICO EQUENSE: STANGATA SUI COSTI DELLA SPAZZATURA, E’ POLEMICA IN GIUNTA

“La spazzatura quest’anno costerà più di 4 milioni di euro” tuona il Leader di opposizione Maurizio Cinque, ex sindaco e ad oggi assessore all’ecologia, in vista dei nuovi regolamenti in vista su Sorrento, Vico Equense e Sant’Agnello. La responsabile dell’aumento delle imposte sarebbe la tassa Tefa, da riconoscere alla Città Metropolitana per il ciclo della nettezza urbana, ma non solo, due settimane fa il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo si giustificava dicendo che “stanno calando i proventi sul vetro e sulla carta”, sarebbero queste le motivazioni della stangata che sta per arrivare ai cittadini e alle attività ricettive. La manovra è stata presentata, a Vico Equense, dal sindaco Buonocore e costerà ben trecento mila euro in più rispetto allo scorso anno. Il Primo Cittadino è stato subito attaccato dall’opposizione, anche sui social. Cinque controbatte argomentando che, come sempre, ad essere penalizzati sono i piccoli commercianti, che risentono molto facilmente di un aumento dei costi di questo genere. Come dargli torto? Il provvedimento oltretutto non alzerebbe i prezzi delle imposte solo nel comune di Vico Equense, ad esempio il comune di Sant’Agnello risentirebbe di un aumento di 130 mila euro. Non pochi soldi. Per questo motivo serpeggia l’idea tra questi comuni di uscire dall’Ato 3, per dare il via a una gestione rifiuti in maniera associata. Cinque giudica l’iniziativa rivoluzionaria, ma precisa che necessità di una attenta analisi dei costi e una minuziosa analisi tra vantaggi e svantaggi.