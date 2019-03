VICO EQUENSE: SOCCORSI SANITARI – PRESIDIO FISSO SUL MONTE FAITO

L’accordo sarebbe avvenuto tra il Parco Regionale Dei Monti Lattari e il corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, e prevede l’aumento dei piani di prevenzione e soccorso. Per non parlare dei presidio fisso che sorgerà sul Faito. Sì, perché sono frequenti gli incidenti da parte di escursionisti e turisti, specialmente nella tratta del Sentiero degli Dei.

Ad annunciare l’iniziativa è stato Tristano dello Jojo, con un comunicato con Girolamo Galasso: a capo del servizio regionale Campania Cnsas, che proprio nella zona Sentiero degli Dei effettua il 50% dei soccorsi, laddove spesso si trovano turisti poco equipaggiati e non esperti. “Questo protocollo rappresenta un grande traguardo per entrambe le parti – spiega Dello Jojo – L’idea è nata dallo scopo di intensificare le iniziative di prevenzione e migliorare l’efficacia dell’attività di ricerca e soccorso nella zona della costiera amalfitana e della pensiola sorrentina, che rappresenta uno dei territori maggiormente a rischio incidenti della Campania.”

Questo accordo offre opportunità di crescita e sviluppo a una delle zona considerate tra le più belle al mondo.

Insomma, una iniziativa con tanto di cappello, che servirà a creare un punto di riferimento nella zona Faito. In effetti da quella zona sarebbe l’ospedale di Castellammare a essere più vicino, ma considerando la zona impervia del monte, avere un punto di riferimento, anche solo per un primo soccorso, rappresenta un fatto di grande importanza, visto che la località attira escursionisti e turisti per tutta la stagione estiva. E come dar loro torto? Il Faito è uno dei fiori all’occhiello del territorio, una zona meravigliosa, immersa nel verde e dal panorama mozzafiato. Per non parlare delle numerose attività ricettive. Le strutture gastronomiche, infatti, sul Faito vanterebbero di ottimi feedback sulla cucina tipica del luogo. In tutto ciò non dobbiamo mai dimenticare che queste località, anche se piene di turisti, appartengono ai cittadini, a loro sarà più utile di chiunque altro un punto di riferimento sanitario.