Vico Equense – Ieri pomeriggio, come comunica il Comune, le criticità del presidio ospedaliero “De Luca e Rossano” di Vico Equense sono state al centro di un incontro tra il Sindaco Andrea Buonocore e il direttore sanitario degli ospedali riuniti della penisola sorrentina Luigi Esposito. “Il pronto soccorso non chiuderà”, afferma Buonocore, che rassicura così le preoccupazioni dei cittadini, dopo l’allarme di una probabile interruzione del servizio in città il 15 aprile. Anzi, i vertici ospedalieri assicurano che la direzione dell’Azienda sanitaria sta completando un piano di potenziamento dei camici bianchi. In tal modo dovrebbe rientrare la mancanza di personale che in questo momento attanaglia il nosocomio. La dottoressa Elvira Giaquinto presente alla riunione, ha dato queste rassicurazioni dopo aver incontrato Antonietta Costantini, Direttore Generale dell’Asl Napoli 3 Sud. L’allarme lanciato dal Direttore sanitario Luigi Esposito sull’impossibilità a tenere in piedi il pronto soccorso senza l’arrivo di rinforzi è stato raccolto dai vertici dell’azienda sanitaria. “Ci siamo subito mossi – continua Buonocore. – Alle parole adesso dovranno seguire i fatti. Non si chiude un servizio che ha più di 13mila accessi l’anno. Fino a quando l’ospedale unico della penisola sorrentina non vedrà la luce, ci batteremo per avere servizi di qualità al De Luca e Rossano. Per approfondire questo tema, ho già chiesto un incontro con la dottoressa Costantini. La comunità di Vico – continua Buonocore – è particolarmente legata al suo ospedale, e non permetteremo a niente e a nessuno di interrompere questo rapporto. Consapevoli dell’estensione del territorio e delle continue emergenze, anche in vista dell’arrivo della stagione estiva che aumenta le presenze sul territorio”, conclude il Sindaco Andrea Buonocore