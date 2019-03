Vico Equense. Si è conclusa la seconda edizione della gara di lettura “Per un pugno di libri”, premiate le classi vincenti

Vico Equense. Si è da poco conclusa la bellissima esperienza della gara di lettura “Per un pugno di libri”, giunta alla seconda edizione e svoltasi in collaborazione con la Libreria Ubik e durante la quale in questi ultimi mesi gli alunni dell’Istituto Comprensivo Costiero di Vico Equense hanno letto diversi libri per poi sfidarsi sulla conoscenza degli stessi. L’iniziativa fa parte delle attività che la libreria Ubik ha voluto porre in essere negli ultimi anni al fine di avvicinare i bambini ed i ragazzi alla lettura, troppo spesso trascurata a causa dell’eccessivo utilizzo di tablet, smartphone e videogiochi. E finalmente, nella sala delle Colonne al primo piano della Santissima Trinità e Paradiso, si è svolta la cerimonia di premiazione delle classi vincitrici. Il sindaco Andrea Buonocore ha evidenziato l’importanza della lettura che costituisce il fondamento di ogni sapere. L’auspicio è che i ragazzi, conclusa questa bellissima avventura, continuano a coltivare l’amore per la lettura che sicuramente regalerà loro tante emozioni e gli permetterà di ampliare i propri orizzonti.