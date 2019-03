Vico Equense. RIScattiamo VICO! Concorso fotografico, primo premio POLAROID

Vico Equense. È partito il secondo concorso fotografico “RIScattiamo VICO” organizzato dai ragazzi dell’associazione “V.I.C.O.”

Dopo il grande successo di due anni fa, con oltre 50 partecipanti, l’associazione ripropone il concorso il cui primo premio è una fotocamera POLAROID. Anche quest’anno ci saranno 3 categorie in gara che sono: PAESAGGI, ARTE E CULTURA, ECCELLENZE VICANE.

Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia e sarà suddiviso in 3 categorie. Il soggetto principale dello scatto assegnerà la foto alla rispettiva categoria.

Per iscriversi è sufficiente inviare le foto alla mail dell’associazione vicoassociazione@gmail.com inserendo come oggetto il proprio nome e cognome ed all’interno il proprio recapito telefonico. Le foto saranno poi pubblicate sulla pagina facebook ed instagram dell’associazione.

Sono ammesse fotografie di qualunque formato. Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 3 fotografie, una per categoria.

Le fotografie possono essere sia a colori che B/N e devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi. Saranno esclusi fotomontaggi e foto pesantemente ritoccate. Le foto potranno essere inviate fino al 19 aprile ed il criterio di valutazione sarà la sommatoria del numero di reazioni che la foto riceverà su facebook e instagram!

Alle ore 23:59 del giorno 3 Maggio 2019 si procederà al conteggio delle reazioni e le migliori 5 foto di ogni categoria accederanno alla seconda fase del concorso e saranno giudicate da una giuria che decreterà la fotografia vincente. La giuria sarà formata da 3 membri: 2 esperti di fotografia e 1 membro dell’associazione “V.I.C.O.”

Il concorso è già online, non vi resta che inviare le vostre foto! QUI il regolamento.