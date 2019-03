Problema rifiuti a Vico Equense. Ci sono bastati 5 minuti di passeggiata la giornata di ieri per constatare che al centro storico del comune costiero fanno capolino troppi sacchi della spazzatura. La motivazione non è ben chiara, fatto sta che le immagini che abbiamo raccolto parlano abbastanza chiaro: un turista che viene in visita in città si trova davanti uno spettacolo sicuramente non degno della storia e della bellezza che in realtà Vico Equense è capace di offrire. Splendidi scorci sul mare possono essere così rovinati dalla spazzatura.

In particolare, la situazione più critica è nei pressi del vecchio ospedale, dove all’ingresso sono da giorni presenti sacchetti di ogni tipo. In questa zona, in particolare, l’emergenza è stata segnalata in realtà diverse volte in passato, ma non sono mai stati presi provvedimenti adeguati e il disagio è continuato fino al giorno d’oggi. Mentre a Sorrento è stato organizzata, soltanto due giorni fa, una giornata per la pulizia del borgo di Marina Grande, con raccolta dei rifiuti ingombranti, a Vico Equense purtroppo dobbiamo documentare quanto sopra descritto. Siamo sicuri che l’amministrazione, sempre attenta a questo problema, si attiverà in tempi brevi. Solo alcuni giorni fa, infatti, il Comune di Vico Equense si è detto pronto ad ufficializzare un piano di agevolazioni per quanto riguarda la tassa sui rifiuti per l’anno 2019. A trarre maggiore beneficio, in tal senso, dovrebbe essere i Bed&Breakfast, i lidi balneari, il Faito e le famiglie disagiate. Intanto, si è tenuto alcuni giorni fa un incontro a Massa Lubrense per parlare della questione relativa alla gestione dei rifiuti in Penisola Sorrentina. Al summit erano presenti i comuni di Meta, Sorrento, Massa Lubrense, Sant’Agnello e Vico Equense, oltre che il consigliere dell’ATO 3 Sonia Bernardo, mentre era assente quello di Piano di Sorrento.