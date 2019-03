VICO EQUENSE: PASQUA È ALLE PORTE – IL COMUNE DÀ IL VIA A TICKET PER LE FAMIGLIE POVERE

Si tratta di un aiuto simbolico, alle porte di Pasqua, per aiutare le famiglie a comprare indumenti o generi alimentari. Il primo cittadino, Andrea Buonocore, avrebbe stanziato 20 mila euro per la causa, alla quale possono aderire le famiglie che non superano 8650 euro di reddito annuo (Isee). Ad ogni nucleo familiare potranno essere assegnati da un minimo di 5 euro a un massimo di 10, secondo il numero dei componenti familiari. A breve saranno accolte le adesioni delle attività commerciali che vorranno partecipare, e incassare i buoni, che avranno un codice identificativo per evitare contraffazioni. Ma, sia chiaro, solo le attività del territorio di Vico Equense potranno partecipare. Insomma, un piccolo aiuto a favore di anziani e bambini.

L’obiettivo sarebbe quello di “sostenere soggetti maggiormenti esposti agli effetti della crisi economica e in situazioni di difficoltà.” si legge nel comunicato, diffuso anche sui social network.