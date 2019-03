Vico Equense non è contro le donne . Quote Rosa ecco cosa ha detto il sindaco Andrea Buonocore . Ha suscitato un vespaio di polemiche il post, poi prontamente rimosso , sulla pagina facebook del Comune. Ovviamente anche questo fa notizia come ben sappiamo noi di Positanonews messi in croce dalla mattina alla sera, vuoi dai social network , vuoi da altri giornali, fino anche a Selvaggia Lucarelli, prima firma del Fatto Quotidiano, che ci prende simpaticamente di mira. Conosciamo il sindaco e , come tutti i primi cittadini, da Sorrento ad Amalfi, è alle prese con gli equilibri della politica , ma non è contro il sesso femminile, anzi vari suoi interventi , come la panchina rossa e altro sono evidenti. Pubblichiamo il video di Peppe d’ Esposito dove, al di là dell’equivocità dello scritto, si sente e vede che ha detto.