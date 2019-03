Vico Equense. Nella sede comunale installata finalmente la cabina per fototessere, un aiuto per i cittadini

Vico Equense. Si è concretizzato un progetto annunciato già tempo fa. Nella sede comunale di piazzale Giancarlo Siani, proprio accanto agli uffici dell’anagrafe, è stata installata una cabina per fototessera per facilitare la vita ai cittadini. Grazie alla cabina sarà possibile ottenere in pochi minuti le foto che occorrono per richiedere documenti di riconoscimento, foto che saranno compatibili con gli standard dimensionali e di sicurezza Icao richiesti per la nuova carta di identità elettronica e potranno essere utilizzate anche per passaporti, permessi di soggiorno, patenti di guida ed altri documenti. Una bella iniziativa che permette di risparmiare tempo prezioso agli