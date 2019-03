Vico Equense. L’intervento delle OO.SS. sulla vicenda dell’Ospedale

Le scriventi OO.SS. apprendono solo dagli organi di stampa dell’eventuale chiusura del presidio di vico equense, che se fondata, sarebbe una decisione assurda e penalizzante per l’asistenza sul territorio.

Al P.S. dell’ ospedale De Luca e Rossano affluisce un’ utenza proveniente da un territorio montuoso e disagiato dal punto di vista logistico che avrebbe difficolta’ a poter ragiungere i P.S. di Sorrento o Castellammare, se si considera l’imminente stagione estiva, con il conseguente aumento delle presenze, ci si rende conto di quanto cio’ sia ’da consideare assurdo e pericoloso per gli utenti.

Su quanto sopra l’azienda ha il dovere i chiarie quali sono le motivazioni :

e’ solo per la carenza di personale medico ed infermieristio’ o i motivi sono altri???

Queste organizzzioni sindacali chieddono subito un confronto con i vertici aziendali per verificare la reale situazione e per assumere provvdimenti straodinari che evitano ancora una volta che la sanita’ in penisola venga penalizzata !!!!

Invitiamo tutte le forze istituzionali e socaili interessate ad una azione di comune mobilitazione perevitare l’ennesimo scempio a danno della salute pubblica..

FSI-USAE NURSING.UP

Casocone –Amodio C.-Esposito Costagliola-N. Esposito