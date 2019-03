Vico Equense. Folla a Moiano per i funerali di Pasquale Ferraro

Folla per i funerali di Pasquale Ferraro a Moiano di Vico Equense, scomparso a soli 44 anni. Dopo tre giorni tante le domande rimaste senza risposta, come sui tempi e le difficoltà dei soccorsi del 118 nei vicoli dove si trovava l’operaio benvoluto da tutti. Una tragedia che ha colpito tutto il borgo che ha circondato d’affetto tutta la famiglia in questo tragico momento. Pasquale era amato da tutti, gioviale e di buon carattere, lascia un grande vuoto in chi lo ha conosciuto.