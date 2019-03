VICO EQUENSE: ESCONO DA UNA COMUNITÀ E RUBANO UN’AUTO – ARRESTATI

E’ successo poche ore fa. I carabinieri della Stazione di Vico Equense hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di due uomini, ritenuti responsabili di un furto d’auto avvenuto il 28 gennaio. I rei sarebbero un 53enne di Altavilla Irpina e un 45enne di Mugnano di Napoli, entrambi sulla via di ritorno dalla comunità di recupero dalla quale erano scappati. In fatto di recuperare hanno certamente recuperato, sì, hanno recuperato il tempo in cui non erano riusciti a far danni. Intanto il proprietario dell’autovettura aveva sporto denuncia e i carabinieri, grazie alla videosorveglianza pubblica e privata, e anche ad alcuni testimoni, li hanno identificati nel giro di poco.

Insomma, che dire, Vico Equense si trasforma in un Far West. Non a caso lo stesso segretario del PD Tommaso De Gennaro ha rilasciato delle dichiarazioni che rompono il silenzio “La Camorra vuole invaderci.” Infatti negli ultimi tempi Vico Equense ha visto sul proprio territorio un camion incendiato, una inchiesta sulla droga con 26 persone coinvolte – di cui la maggioranza abitanti di Vico Equense – numerosi furti in casa avvenuti in varie parti della città, e anche furti nelle scuole.

Una città che non sembra più essere la serena e tranquilla Vico Equense che tutti conosciamo. I politici cominciano a rompere il silenzio, le autorità stesse iniziano a rompere il silenzio. Tanto è vero che è stata chiesta, in giunta, un’assemblea straordinaria per discutere della questione. In effetti qualcosa sfugge e sono sempre di più i cittadini che chiedono una videosorveglianza più minuziosa, e dei controlli più assidui da parte delle autorità. Chiedono di non essere lasciati soli. Vico Equense si presenta dinnanzi ai cittadini onesti con un volto deturpato, come qualcuno che non riconosciamo, o che, meglio ancora, non vogliamo riconocere: il volto della criminalità organizzata.