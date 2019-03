Vico Equense denunciati datterai dalla Capitaneria di Castellammare. Erano al Banco di Santa Croce.

Vico Equense , Penisola Sorrentina . Da Sorrento a Massa Lubrense oramai La lotta ai datterari prosegue senza sosta. Ieri altra operazione da parte della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, guidata dal Capitano di Fregata, Ivan Savarese. I datterari, intercettati nei pressi del Banco di Santacroce, hanno gettato in mare i datteri pescati, circa 30 chili, che sono stati successivamente individuati e recuperati dal fondale. Denunciati i datterari, già noti per simili reati, sequestrata l’imbarcazione e le attrezzature.

Per debellare questa piaga che causa enormi danni ai fondali della penisola Sorrentina c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Denunciate chi raccoglie e soprattutto chi vende e serve datteri di mare nelle pescherie e nei ristoranti.

Non mangiarti il futuro, dici No ai datteri di mare!