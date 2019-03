Vico Equense, convocato consiglio comunale per venerdì 29 marzo su IMU, TASI e TARI

Nel comune di Vico Equense è stato convocato il Consiglio Comunale, che si terrà venerdì 29 marzo alle ore 9.00 nella nuova Casa Comunale di Via Luigi De Feo, in seduta pubblica e sessione straordinaria. Gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, oltre a comunicazioni e interrogazioni, sono la conferma delle aliquote e detrazione per l’anno 2019 riguardanti l’imposta municipale propria (IMU), il Tributo Servizi Indivisibili (TASI) e l’approvazione del piano finanziario e le tariffe della TARI (Tributo Servizi Rifiuti). Proprio su quest’ultimo punto, nelle scorse settimane c’è stata l’ufficializzazione da parte della giunta di Andrea Buonocore, su un piano di agevolazioni sulla tassa dei rifiuti, riservata principalmente alle attività turistiche e commerciali.