Vico Equense, Beneduce (FI): “Sbagliato chiudere Pronto soccorso, lì punto per emergenze ostetriche”

“Chi pensa di chiudere il Pronto soccorso dell’Ospedale di Vico Equense probabilmente ignora o dimentica che lì c’è un presidio h24 per le emergenze ostetriche. Sarebbe sbagliato sguarnire il territorio di una postazione di così forte impatto sociale”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliera regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità della Campania.

“Quanto all’assenza di cardiologi e di una Tac, vorrei ricordare che tali specialisti sono presenti in una quantità sufficiente nella stessa ASL dove insiste l’ospedale De Luca e Rossano, ovvero la Napoli 3 Sud, e che basterebbe attivare, come è accaduto per altre Aziende sanitarie locali, procedure di auto-convenzionamento per garantire il servizio. In secondo luogo, i costi per l’adeguamento dei locali sono stati sostenuti ma la Tac mai acquistata. E’ un alibi che non tiene”, rincara l’esponente azzurro.

“Se la direttrice Costantini ha intenzione di smembrare la sanità pubblica dell’area a sud di Napoli, da Pollena Trocchia a Vico, passando per Gragnano, sappia che noi non glielo consentiremo”, conclude la consigliera Beneduce.