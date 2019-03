Vico Equense: Arriva la risposta dell’ex assessore al bilancio Daniela Gianna al sindaco

Ieri pubblicammo le dichiarazioni del sindaco sulla questione “quote rosa” (potrai trovare l’articolo a fine pagina).

Arriva la risposta dell’ex assessore al bilancio Daniela Gianna sulla questione.

Ecco le parola di Gianna sul suo profilo di facebook.

“Un’eperienza così deludente e dannosa per l’Amministrazione”.

DELUDENTE e DANNOSA … legare questi aggettivi al fatto che i due assessori fossero di genere femminile qualifica il pensiero di chi ha rilasciato la dichiarazione.

Sarei curiosa di sapere con precisione cosa intende, soprattutto riguardo il presunto danno…veramente vogliamo parlare di danni all’amministrazione?

Ma quello che davvero non capisco é come si possano esprimere in pubblico infamie, “delusione” ed in privato lodi affettuose: “Sento il dovere di esprimerti i miei sensi di stima per il garbo e la professionalità mostrata nella relazione al consuntivo.

Hai dimostrato competenza (di cui ero già a conoscenza) ma soprattutto superiorità nel difenderti da (di cui ero già a conoscenza) ma soprattutto superiorità nel difenderti da #attacchi #squallidi e #meschini.