Vico Equense. Antonio Breglia è il nuovo Presidente della Fondazione FAST

Antonio Breglia è appena diventato il nuovo Presidente della Fondazione F.A.S.T. di Vico Equense. Dal 2017 ricopre la carica di Direttore del Museo dell’Arte Casearia “Fernando De Gennaro” di Pacognano, di cui è stato anche cofondatore ed era già vicepresidente nel precedente mandanti della stessa fondazione.

“Sono davvero emozionato ed orgoglioso di ricoprire questo delicato incarico – sono le prime parole di Antonio Breglia da Presidente – per me la Fondazione F.A.S.T. è diventata una vera famiglia, ed il mio sodalizio è diventato sempre più forte e importante con il passare del tempo, sicuramente darò continuità ai progetti che sono ancora in corso come il museo “Fernando De Gennaro” e a tutte le iniziative relative all’ambiente e alla natura; abbiamo avuto un grande riscontro nell’ambito delle escursioni naturalistiche, diventando un punto di riferimento del settore, sono convinto che anche grazie alla collaborazione ed al confronto con le associazioni del territorio si possano raggiungere ottimi obiettivi. Voglio rivolgere un in bocca al lupo a tutto il team che condividerà con me questo bellissimo percorso!”.

Antonio Breglia verrà affiancato da ben due Vice Presidenti: Gerardo Forgione e Mario Staiano. Complimenti ed auguri da me e dalla Redazione di Positano News!