Vico Equense. Al via le domande per otto posti di collaboratori amministrativi al Comune con assunzione a tempo determinato

Vico Equense. Il Comune cerca otto persone per ricoprire il ruolo di collaboratori amministrativi. Si tratta di otto assunzioni a tempo determinato e part-time al 50S% per la durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di 36 mesi. Sugli otto posti disponibili due saranno riservati ai diversamente abili, come previsto dalla legge. Il bando è stato già pubblicato e le domande dovranno essere presentate entro il 12 aprile 2019. La domanda di partecipazione a concorso, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, potrà essere inviata al COMUNE DI VICO EQUENSE -UFFICIO PERSONALE – Piazzale G. Siani n. 1 tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con consegna direttamente all’Ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico o, ancora, con inoltro via posta certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comunevicoequense.it. L’ufficio personale del comune vaglierà tutte le domande per controllare se siano state presentate entro i termini e se posseggono tutti i requisiti richiesti dal bando. Sull’albo pretorio istituzionale del Comune sarà pubblicato l’elenco degli ammessi e degli esclusi. Poi inizierà il concorso che si svolgerà in due tempi. Il primo consisterà una prova pratico/teorica che richiede la redazione di un eleborato teorico sulle materie che verranno scelte dall’amministrazione e che ruoteranno su ordinamento delle autonomie locali, nozioni di diritto amministrativo, informatica e lingua inglese. Potrebbe essere anche richiesta la compilazione di un atto amministrativo tramite computer. La seconda prova, invece, consisterà in un colloquio che permetterà di valutare la conoscenza dei canditati sulle materie oggetto d’esame per il posto da ricoprire. Una volta esaminati i vari punteggi verrà determinata la graduatoria. La domanda di partecipazione può essere scaricata direttamente dal sito ufficiale del Comune di Vico Equense.