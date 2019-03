Vergogna a Positano. Turisti costretti a raggiungere Sorrento per fare il rifornimento di gasolio, ancora problemi per la stazione Eni

Positano. Domenica di inferno nella perla della costiera amalfitana. Una vera vergogna quello che è accaduto oggi alla stazione Eni di Positano, l’unico distributore diesel h24 in costiera amalfitana prima di Maiori. Due turisti sono rimasti senza gasolio e non hanno potuto fare rifornimento ma sono stati costretti a raggiungere Sorrento. Una situazione, quella della stazione Eni, legata a problemi tecnici che ancora non sono stati risolti né dall’Eni stesso né dal comune di Positano. Il tutto genera caos e disagi che certamente non fanno onore ad una città turistica destinata ad ospitare migliaia di persone ma priva di servizi essenziali. Speriamo che al più presto qualcuno intervenga in modo deciso per porre fine al problema.