Cetara , Costiera amalfitana. Un simbolo sfregiato da un cencello di ferro, uno sfregio alla bellezza, uno schiaffo alla storia della Costa d’ Amalfi. Sulla vicenda interivene l’ex sindaco Secondo Squizzato

“Da una settimana un brutto cancello ha fatto la sua comparsa a sbarrare l’ingresso della grotta naturale sotto la torre Vicereale. Non condivido questa l’iniziativa dell’Amministrazione comunale che senza atti formali ha deciso di intervenire su una zona classificata dal Piano Urbanistico Comunale come ‘area di eccezionale valore paesaggistico che va tutelata nella sua attuale consistenza (art. 58 NTA),’ oltre che in area 1a del PUT regionale. Non basta il parere favorevole di una Soprintendenza distratta a giustificare la scelta. Per salvaguardare la grotta da usi impropri poteva bastare la pulizia, l’illuminazione e la videosorveglianza; non era necessario deturpare quell’angolo con una cancellata da condominio. Siete ancora in tempo per tornare indietro se non volete dare uno schiaffo alla storia, perché alle normative lo avete già dato.”